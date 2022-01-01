Astranis Зарплати

Зарплата Astranis варіюється від $121,762 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $225,400 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Astranis . Останнє оновлення: 8/30/2025