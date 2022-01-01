Каталог компаній
Astranis
Astranis Зарплати

Зарплата Astranis варіюється від $121,762 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $225,400 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Astranis. Останнє оновлення: 8/30/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $213K
Інженер-механік
Median $122K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $140K

Рекрутер
Median $155K
Технічний програмний менеджер
Median $165K
Юридичний відділ
$225K
Інженер з продажів
$139K
Венчурний капіталіст
$201K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Astranis Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Astranis is Юридичний відділ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Astranis is $160,000.

