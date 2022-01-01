Переглянути окремі точки даних
Astranis Space Technologies Corp., doing business as Astranis, is a private American geostationary communications satellite operator and manufacturer headquartered in San Francisco, California.
