Aston
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend-інженер програмного забезпечення

  • Russia

Aston Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати в Russia

Медіанний пакет компенсації Backend-інженер програмного забезпечення in Russia у Aston становить RUB 1.89M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aston. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Загалом за рік
RUB 1.89M
Рівень
M2
Базова зарплата
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Aston?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в Aston in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 3,269,962. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aston для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in Russia складає RUB 1,885,631.

