Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Belarus у Aston становить BYN 121K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aston. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Загалом за рік
BYN 121K
Рівень
Senior Software Engineer
Базова зарплата
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Бонус
BYN 0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Aston in Belarus складає річну загальну компенсацію BYN 139,977. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aston для позиції Інженер-програміст in Belarus складає BYN 120,658.

