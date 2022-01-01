Каталог компаній
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Зарплати

Зарплата ASSURANCE IQ варіюється від $63,315 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $261,300 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ASSURANCE IQ. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $156K
Бухгалтер
$93.1K
Дата-сайентист
$152K

Маркетинг
$93.5K
Маркетингові операції
$63.3K
Продукт-дизайнер
$186K
Програмний менеджер
$111K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$261K
Технічний програмний менеджер
$173K
Графік Вестингу

10%

РІК 1

20%

РІК 2

40%

РІК 3

30%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ASSURANCE IQ RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 40% передається у 3rd-РІК (40.00% щорічно)

  • 30% передається у 4th-РІК (30.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ASSURANCE IQ - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $261,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ASSURANCE IQ складає $152,348.

Інші ресурси