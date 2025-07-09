Довідник компаній
Aspen Dental
Aspen Dental Зарплати

Діапазон зарплат Aspen Dental коливається від $42,806 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $331,650 для Лікар на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aspen Dental. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $130K
Бізнес-аналітик
$116K
Науковець даних
$114K

Інформаційний технолог (ІТ)
$42.8K
Лікар
$332K
Часті запитання

The highest paying role reported at Aspen Dental is Лікар at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aspen Dental is $115,575.

