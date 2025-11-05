Каталог компаній
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Інженер-програміст Зарплати в Greater Boston Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Boston Area у Arrowstreet Capital становить $201K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Arrowstreet Capital. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Загалом за рік
$201K
Рівень
L3
Базова зарплата
$152K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$48.6K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Arrowstreet Capital?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Arrowstreet Capital in Greater Boston Area складає річну загальну компенсацію $627,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Arrowstreet Capital для позиції Інженер-програміст in Greater Boston Area складає $215,750.

Інші ресурси