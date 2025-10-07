Компенсація Full-Stack програмний інженер in United Kingdom у Arm варіюється від £43.3K за year для Grade 2 до £178K за year для Grade 6. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £131K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Arm. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Arm Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)