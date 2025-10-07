Каталог компаній
Arm
Arm Full-Stack програмний інженер Зарплати

Компенсація Full-Stack програмний інженер in United Kingdom у Arm варіюється від £43.3K за year для Grade 2 до £178K за year для Grade 6. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £131K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Arm. Останнє оновлення: 10/7/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Grade 2
Graduate Engineer(Початковий рівень)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Arm Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в Arm in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £242,491. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Arm для позиції Full-Stack програмний інженер in United Kingdom складає £124,843.

