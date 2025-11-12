Каталог компаній
Arm
  • Зарплати
  • Апаратний інженер

  • ASIC-інженер

  • United States

Arm ASIC-інженер Зарплати в United States

Компенсація ASIC-інженер in United States у Arm варіюється від $168K за year для Graduate Hardware Engineer до $371K за year для Principal Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $315K.

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Arm Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ASIC-інженер в Arm in United States складає річну загальну компенсацію $376,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Arm для позиції ASIC-інженер in United States складає $320,000.

Інші ресурси