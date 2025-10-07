Компенсація ASIC Engineer in Greater Cambridge Area у Arm варіюється від £71.1K за year для Hardware Engineer до £187K за year для Principal Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Cambridge Area становить £110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Arm. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Arm Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)