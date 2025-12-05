Каталог компаній
Arize AI
Arize AI Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in United States у Arize AI варіюється від $113K до $154K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Arize AI. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$121K - $146K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$113K$121K$146K$154K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Arize AI?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Arize AI in United States складає річну загальну компенсацію $154,280. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Arize AI для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $113,050.

