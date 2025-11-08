Каталог компаній
Argo AI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Інженер-програміст Рівень

Senior Software Engineer

Рівні в Argo AI

Порівняти рівні
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Показати 5 Більше рівнів
Середня Річна Загальна винагорода
€167,174
Базова зарплата
€117,660
Акційний грант ()
€2,972
Бонус
€26,147
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Останні дані про зарплати
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Argo AI

Схожі компанії

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Tanium
  • ServiceMax
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси