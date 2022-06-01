Каталог компаній
Archer
    Про компанію

    Archer’s mission is to advance the benefits of sustainable air mobility. Archer is designing and developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft for use in Urban Air Mobility.

    archer.com
    Веб-сайт
    2018
    Рік заснування
    200
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

