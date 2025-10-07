Каталог компаній
ARA
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack програмний інженер

  • United States

ARA Full-Stack програмний інженер Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in United States у ARA становить $89K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ARA. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Загалом за рік
$89K
Рівень
Junior Software Engineer
Базова зарплата
$80K
Stock (/yr)
$5K
Бонус
$4K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в ARA?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в ARA in United States складає річну загальну компенсацію $126,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ARA для позиції Full-Stack програмний інженер in United States складає $83,250.

