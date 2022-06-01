Довідник компаній
APTIM
APTIM Зарплати

Діапазон зарплат APTIM коливається від $60,753 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $84,575 для Бізнес-аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників APTIM. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$84.6K
Інженер-будівельник
$74.6K
Людські ресурси
$60.8K

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в APTIM, є Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $84,575. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в APTIM, становить $74,625.

