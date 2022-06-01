Довідник компаній
AppsFlyer
AppsFlyer Зарплати

Діапазон зарплат AppsFlyer коливається від $29,470 у загальній компенсації на рік для Успіх клієнта на нижньому кінці до $269,593 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AppsFlyer. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $133K

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $144K
Бізнес-аналітик
$95.4K

Успіх клієнта
$29.5K
Аналітик даних
$85.3K
Науковець даних
$141K
Людські ресурси
$85.4K
Маркетинг
$54K
Дизайнер продукту
$85.4K
Менеджер продукту
$109K
Менеджер програми
$125K
Рекрутер
$147K
Продажі
$121K
Технічний менеджер програми
$270K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AppsFlyer Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The highest paying role reported at AppsFlyer is Технічний менеджер програми at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $269,593. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AppsFlyer is $115,012.

