AppOmni
AppOmni Зарплати

Діапазон зарплат AppOmni коливається від $150,750 у загальній компенсації на рік для Дослідник користувацького досвіду на нижньому кінці до $326,625 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AppOmni. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Дизайнер продукту
$159K
Менеджер продукту
$327K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$229K

Технічний менеджер програми
$156K
Дослідник користувацького досвіду
$151K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AppOmni, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $326,625. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AppOmni, становить $159,200.

