AppLovin
AppLovin Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у AppLovin варіюється від $242K за year для Software Engineer 2 до $574K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $350K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в AppLovin in United States складає річну загальну компенсацію $590,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Інженер-програміст in United States складає $319,500.

