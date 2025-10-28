Компенсація Інженер-програміст in United States у AppLovin варіюється від $242K за year для Software Engineer 2 до $574K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $350K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
РІК 1
У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)