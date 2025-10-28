Каталог компаній
AppLovin
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Програм-менеджер

  • Всі зарплати Програм-менеджер

AppLovin Програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програм-менеджер in United States у AppLovin варіюється від $138K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

$156K - $185K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$138K$156K$185K$196K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Програм-менеджер заявок в AppLovin щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Програм-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в AppLovin in United States складає річну загальну компенсацію $195,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Програм-менеджер in United States складає $137,700.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AppLovin

Схожі компанії

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси