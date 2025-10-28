Каталог компаній
AppLovin
AppLovin Продакт-менеджер Зарплати

Компенсація Продакт-менеджер in Germany у AppLovin становить €102K за year для Senior Product Manager 2. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

€92.9K - €108K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€81.9K€92.9K€108K€119K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в AppLovin in Germany складає річну загальну компенсацію €118,890. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Продакт-менеджер in Germany складає €81,924.

