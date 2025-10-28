AppLovin Продакт-менеджер Зарплати

Компенсація Продакт-менеджер in Germany у AppLovin становить €102K за year для Senior Product Manager 2. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація €92.9K - €108K Germany Поширений діапазон Можливий діапазон €81.9K €92.9K €108K €119K Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

Графік Вестингу Основний 100 % РІК 1 Тип Акцій RSU У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу: 100 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щоквартально )

Який графік вестингу в AppLovin ?

