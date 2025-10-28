Каталог компаній
AppLovin
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
AppLovin Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in Canada у AppLovin варіюється від CA$61.5K до CA$89.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в AppLovin in Canada складає річну загальну компенсацію CA$89,242. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Продакт-дизайнер in Canada складає CA$61,494.

