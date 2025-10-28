Каталог компаній
AppLovin
Середня загальна компенсація Маркетингові операції in United States у AppLovin варіюється від $68K до $92.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

$72.8K - $88K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$68K$72.8K$88K$92.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетингові операції в AppLovin in United States складає річну загальну компенсацію $92,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Маркетингові операції in United States складає $68,000.

