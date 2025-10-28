Каталог компаній
Середня загальна компенсація Маркетинг in China у AppLovin варіюється від CN¥397K до CN¥578K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

CN¥455K - CN¥519K
China
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в AppLovin in China складає річну загальну компенсацію CN¥577,898. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Маркетинг in China складає CN¥396,693.

