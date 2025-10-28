Каталог компаній
AppLovin
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

AppLovin Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Germany у AppLovin варіюється від €72K до €105K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

€82.7K - €94.3K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€72K€82.7K€94.3K€105K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Дейта-аналітик заявок в AppLovin щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в AppLovin in Germany складає річну загальну компенсацію €104,923. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Дейта-аналітик in Germany складає €72,023.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AppLovin

Схожі компанії

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси