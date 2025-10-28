Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Germany у AppLovin варіюється від €72K до €105K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025
Середня загальна компенсація
100%
РІК 1
У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)