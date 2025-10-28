Каталог компаній
Компенсація Розвиток бізнесу in Vietnam у AppLovin становить ₫2.51B за year для Senior Business Development Manager. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в AppLovin in Vietnam складає річну загальну компенсацію ₫2,988,975,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppLovin для позиції Розвиток бізнесу in Vietnam складає ₫2,134,982,400.

