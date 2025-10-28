Компенсація Розвиток бізнесу in Vietnam у AppLovin становить ₫2.51B за year для Senior Business Development Manager. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppLovin. Останнє оновлення: 10/28/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
РІК 1
У AppLovin RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)