Apple
Apple Архітектор рішень Зарплати

Компенсація Архітектор рішень in United States у Apple варіюється від $201K за year для ICT4 до $661K за year для ICT6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $455K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
Junior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
Senior Solution Architect
$201K
$141K
$43.3K
$16.7K
ICT5
$492K
$242K
$146K
$104K
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Архітектор даних

Архітектор хмарної безпеки

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Apple in United States складає річну загальну компенсацію $661,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apple для позиції Архітектор рішень in United States складає $366,000.

