Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Apple варіюється від $379K за year для M1 до $1.42M за year для D1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $541K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
