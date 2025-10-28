Каталог компаній
Apple
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Apple Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Apple варіюється від $173K за year для ICT2 до $744K за year для ICT6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $345K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

iOS-інженер

Мобільний інженер програмного забезпечення

Frontend-інженер програмного забезпечення

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Інженер безпеки програмного забезпечення

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності

Системний інженер

Інженер програмного забезпечення відеоігор

Адвокат розробників

Науковець-дослідник

Інженер програмного забезпечення вбудованих систем

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Apple in United States складає річну загальну компенсацію $744,057. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apple для позиції Інженер-програміст in United States складає $337,000.

