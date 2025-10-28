Каталог компаній
Apple
Apple Програм-менеджер Зарплати

Компенсація Програм-менеджер in United States у Apple варіюється від $234K за year для ICT2 до $427K за year для ICT5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $235K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
Junior Program Manager
$234K
$160K
$55.3K
$19.6K
ICT3
Program Manager
$205K
$154K
$40.1K
$10.7K
ICT4
Senior Program Manager
$290K
$191K
$79.9K
$19K
ICT5
$427K
$223K
$166K
$38.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в Apple in United States складає річну загальну компенсацію $427,476. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apple для позиції Програм-менеджер in United States складає $233,750.

