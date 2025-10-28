Компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Apple варіюється від $53K за year для ICT2 до $356K за year для ICT5. Медіанний yearний пакет компенсації становить $77.2K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду