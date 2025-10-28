Компенсація Фінансовий аналітик in United States у Apple варіюється від $103K за year для ICT2 до $261K за year для ICT5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $178K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
$103K
$93.2K
$3.2K
$6.5K
ICT3
$152K
$124K
$20.7K
$7.7K
ICT4
$193K
$153K
$28K
$11.9K
ICT5
$261K
$195K
$38.8K
$27.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
