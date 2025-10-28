Компенсація Дейта-сайентист in United States у Apple варіюється від $122K за year для ICT2 до $488K за year для ICT5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $246K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ICT2
$122K
$113K
$8.2K
$417
ICT3
$224K
$168K
$41.8K
$14.5K
ICT4
$319K
$201K
$96.7K
$21.7K
ICT5
$488K
$269K
$194K
$25.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
