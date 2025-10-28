У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

25 % передається у 1st - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )