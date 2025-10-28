Каталог компаній
Apple
Медіанний пакет компенсації Розвиток бізнесу in Brazil у Apple становить £87.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apple.

Медіанний пакет
company icon
Apple
Business Development
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£87.2K
Рівень
ICT3
Базова зарплата
£72.1K
Stock (/yr)
£11.2K
Бонус
£3.9K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Apple RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Apple in Brazil складає річну загальну компенсацію £105,325. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apple для позиції Розвиток бізнесу in Brazil складає £105,325.

