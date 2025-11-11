Каталог компаній
Appian
Appian Хмарний архітектор Зарплати

Медіанний пакет компенсації Хмарний архітектор in United States у Appian становить $185K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Appian. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Загалом за рік
$185K
Рівень
Solution Architect 2
Базова зарплата
$163K
Stock (/yr)
$12K
Бонус
$10K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Appian?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Appian RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Хмарний архітектор в Appian in United States складає річну загальну компенсацію $242,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Appian для позиції Хмарний архітектор in United States складає $172,400.

Інші ресурси