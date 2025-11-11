Appian Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати в United States

Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у Appian варіюється від $121K за year для Software Engineer 1 до $182K за year для Senior Software Engineer 1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $130K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Appian. Останнє оновлення: 11/11/2025

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Графік Вестингу Основний 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Appian RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

