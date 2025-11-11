Каталог компаній
Appian
Appian Технічний бухгалтер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний бухгалтер in United States у Appian варіюється від $92.4K до $129K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Appian. Останнє оновлення: 11/11/2025

Середня загальна компенсація

$99K - $117K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$92.4K$99K$117K$129K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Appian RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний бухгалтер в Appian in United States складає річну загальну компенсацію $128,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Appian для позиції Технічний бухгалтер in United States складає $92,400.

