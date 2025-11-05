AppDirect Інженер-програміст Зарплати в Greater Montreal

Компенсація Інженер-програміст in Greater Montreal у AppDirect варіюється від CA$83K за year для P1 до CA$145K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Montreal становить CA$110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppDirect. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K Переглянути 3 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У AppDirect Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в AppDirect ?

