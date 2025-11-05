Каталог компаній
AppDirect
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Montreal

AppDirect Інженер-програміст Зарплати в Greater Montreal

Компенсація Інженер-програміст in Greater Montreal у AppDirect варіюється від CA$83K за year для P1 до CA$145K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Montreal становить CA$110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppDirect. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Associate Software Engineer(Початковий рівень)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У AppDirect Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в AppDirect in Greater Montreal складає річну загальну компенсацію CA$159,303. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AppDirect для позиції Інженер-програміст in Greater Montreal складає CA$112,281.

