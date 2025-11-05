Компенсація Інженер-програміст in Canada у AppDirect варіюється від CA$83K за year для P1 до CA$142K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$129K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AppDirect. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У AppDirect Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)