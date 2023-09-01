Apna Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Apna варіюється від $3,449 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $113,184 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Apna. Останнє оновлення: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $48.2K
Продакт-менеджер
Median $48.6K
Менеджер бізнес-операцій
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Бізнес-аналітик
$9.9K
Обслуговування клієнтів
$3.4K
Дейта-сайентист
$113K
Продакт-дизайнер
$16.5K
Технічний програм-менеджер
$20.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Apna - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $113,184. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apna складає $29,993.

