Apexon
  • India

Apexon Інженер-програміст Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Apexon становить ₹1.87M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apexon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.87M
Рівень
Lead
Базова зарплата
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Apexon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Apexon in India складає річну загальну компенсацію ₹2,827,443. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apexon для позиції Інженер-програміст in India складає ₹945,833.

