Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Munich Metro Region у Apex.AI становить €84.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apex.AI. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Загалом за рік
€84.9K
Рівень
hidden
Базова зарплата
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Apex.AI in Munich Metro Region складає річну загальну компенсацію €163,043. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apex.AI для позиції Інженер-програміст in Munich Metro Region складає €94,570.

