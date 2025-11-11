Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in United States у Apex Fintech Solutions становить $107K за year для Software Engineer I. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $132K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apex Fintech Solutions. Останнє оновлення: 11/11/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
