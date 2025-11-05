Каталог компаній
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Інженер-програміст Зарплати в Greater Austin Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Austin Area у Apex Fintech Solutions становить $106K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Apex Fintech Solutions. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
Загалом за рік
$106K
Рівень
I
Базова зарплата
$95K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10.8K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Інженер надійності сайту

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area складає річну загальну компенсацію $143,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Apex Fintech Solutions для позиції Інженер-програміст in Greater Austin Area складає $105,000.

