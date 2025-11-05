Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Singapore у Aon становить SGD 86.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 86.6K
Рівень
L8
Базова зарплата
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Aon?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Aon in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 155,880. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aon для позиції Інженер-програміст in Singapore складає SGD 86,624.

