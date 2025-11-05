Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Aon Актуарій Зарплати в Canada

Медіанний пакет компенсації Актуарій in Canada у Aon становить CA$63.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$63.5K
Рівень
Analyst 1
Базова зарплата
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$3K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Актуарій в Aon in Canada складає річну загальну компенсацію CA$76,260. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aon для позиції Актуарій in Canada складає CA$60,737.

