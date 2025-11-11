Компенсація Інженер надійності сайту in Greater Melbourne Area у ANZ варіюється від A$119K за year для Junior Software Engineer до A$149K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Melbourne Area становить A$159K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/11/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***