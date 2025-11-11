Каталог компаній
ANZ
ANZ Інженер даних Зарплати в Australia

Медіанний пакет компенсації Інженер даних in Australia у ANZ становить A$127K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Загалом за рік
A$127K
Рівень
L4
Базова зарплата
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$3.1K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в ANZ?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер даних в ANZ in Australia складає річну загальну компенсацію A$184,123. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ANZ для позиції Інженер даних in Australia складає A$123,878.

