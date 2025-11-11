Каталог компаній
ANZ
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend-інженер програмного забезпечення

  • Australia

ANZ Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати в Australia

Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in Australia у ANZ варіюється від A$109K за year для Junior Software Engineer до A$187K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Australia становить A$135K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/11/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в ANZ in Australia складає річну загальну компенсацію A$187,515. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ANZ для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in Australia складає A$133,653.

