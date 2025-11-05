Компенсація Інженер-програміст in India у ANZ варіюється від ₹1.8M за year для Junior Software Engineer до ₹3.45M за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.79M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.45M
₹3.45M
₹0
₹0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду